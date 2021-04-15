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Ekonomi Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli arıyor
Ekonomi

Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli arıyor

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, duyurulan pozisyonlar için 7 kişilik açık kadrosuna Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 13:11:00 -
Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Bilişim Personeli Pozisyonu, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı, Ağ Uzmanı pozisyonlarına başvurular 19.04.2021  tarihinden  03.05.2021  tarihi  mesai  saati bitimine   kadar   “T.C.   Sayıştay   Başkanlığı,   İnönü   Bulvarı   (Eskişehir   Yolu)   06520   No:45 Balgat/Çankaya/Ankara”  adresine  şahsen  veya  Başkanlığa  ulaşacak şekilde posta ile yapılması  gerekiyor. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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