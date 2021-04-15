Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Bilişim Personeli Pozisyonu, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı, Ağ Uzmanı pozisyonlarına başvurular 19.04.2021 tarihinden 03.05.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

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