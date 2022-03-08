Sayın Torrent bizimle kafa mı buluyor?

Geldiği günden beri tartışılan adam olmayı başaran İspanyol Domenec Torrent’in Konyaspor karşılaşması öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar hakikaten beni büyük şaşkınlığa uğrattı..

Göztepe ve Rizespor karşısında penaltılarla gülebilen ve yaptığı hamlelerle hakikaten hâlâ futbolcuların hangi mevkide ve hangi düzeyde olacağının bile bilinemediği bir Galatasaray futbol takımı izliyoruz.. Alınan iki haftalık galibiyetler sonrası göklere çıkartılan Torrent’in son oynanan Konyaspor karşısındaki kötü futbolu ise hakikaten sorgulanması gereken bir konu...

Yazının devamı için TIKLAYINIZ