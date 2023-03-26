Sayın Hocam bu iddialar doğru mu? Açıklayın lütfen...

Ermenistan'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Takım için oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Çok sayıda oruç tutan futbolcunun Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kendilerine karşı tutumlarından rahatsız olduğu, teravih namazı saatinde ekstra idman koyması sebebiyle şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Son olarak oynadığı Ermenistan mücadelesini 2-1 kazanarak moral depolayan A Milli Takım'da geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Ay-yıldızlılar'da Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan oyuncular Stefan Kuntz'un tutumlarından dolayı şikayetçi olduğu iddia edildi.

Öte yandan 61 Saat'in haberine göre; Oyuncuların teravih namazına gitmek istediği saate analiz ve ekstra oyun koyan Kuntz'un bu kararı oyuncuların tepkisini çektiği iddialardan bir diğeri.

Trabzonsporlu Abdülkadir ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın bu sebeple maç kadrosuna alınmadığı öne sürülürken, yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun da bu nedenden ötürü yedek kaldığı iddialar arasında.

Kuntz, Ermenistan mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili "Kulüp içinde belki 3-4 kişi oyuncu oruç tutuyor. Fakat Milli Takım düzeyince birçok oyuncuyla beraber olunca takıma etkisi biraz daha fazla oluyor" açıklamasını yapmıştı.

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Karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz'a, "Bazı futbolcuları oynamasında, oynamamasında, kadro dışı kalmasında oruç tutup tutmamasına yönelik iddialar var." şeklinde bir soru yöneltildi.

Kuntz, "Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Ben kadro belirlerken oruçlu olmalarına göre karar vermemi nereden çıkarıyorsunuz? Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarak kurarım. Bu doğrultuda ilk 11'i seçerim. Ben severek buradayım. Ben bu duruma saygı gösteriyorum. Oruç tutmaları, kadroyu belirlemem yönünde bir durum teşkil etmiyor." sözleriyle yanıtladı.