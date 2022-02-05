"Sayın Cumhurbaşkanım" hashtagı birinci sıraya oturdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın COVID-19 testinin sonucu pozitif çıkmasıyla sosyal medyada “Sayın Cumhurbaşkanım” hashtagı birinci sırada yerini aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim,merhamet,muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin...Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Sayın Cumhurbaşkanım acil şifalar dilerim. Kahramanmaraş’ta teşkilatlarımızla programdayız . Herbirinin hayr duaları sizlerle” diye konuştu.