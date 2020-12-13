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Aktüel Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır
Aktüel

Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:45:11 -
Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır

2020 yılının ''dış'', 'spor", ''ekonomi-enerji-finans'', "Türkiye" ve ''parlamento'' haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.

Derlemelerimizin konularına göre yayın akışı şöyle olacaktır:


-14 Aralık: Dış haberler

-15 Aralık: Spor haberleri

-16 Aralık: Ekonomi, enerji ve finans haberleri

-17 Aralık: Türkiye haberleri

-18 Aralık: Parlamento haberleri


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