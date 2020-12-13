Sayın abonelerimiz, yılın önemli olaylarına ilişkin derlemelerimiz yarından itibaren yayımlanmaya başlanacaktır
2020 yılının ''dış'', 'spor", ''ekonomi-enerji-finans'', "Türkiye" ve ''parlamento'' haberleriyle ilgili derlemelerimiz 5 gün içerisinde kronolojik olarak yayımlanacaktır.
Derlemelerimizin konularına göre yayın akışı şöyle olacaktır:
-14 Aralık: Dış haberler
-15 Aralık: Spor haberleri
-16 Aralık: Ekonomi, enerji ve finans haberleri
-17 Aralık: Türkiye haberleri
-18 Aralık: Parlamento haberleri