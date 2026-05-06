Dünya
İran ABD hattında neler oluyor? Hürmüz Boğazı’nda gerilim tartışma nedeni: Dünya gözünü Amerika'ya dikti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran ABD hattında neler oluyor? Hürmüz Boğazı’nda gerilim tartışma nedeni: Dünya gözünü Amerika'ya dikti!

Washington ve Tahran arasında sonu gelmeyen kriz etkisiyle yükseliş Ortadoğu'da dengeleri sarsarken, ateşkese rağmen gerilim sürüyor...

Pentagon, Hürmüz Boğazı’ndan geçen iki Amerikan ticaret gemisinin İran kaynaklı füze, insansız hava aracı ve hızlı teknelerle hedef alındığını açıkladı. Saldırılar Amerikan güçleri tarafından engellendi.

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı’ndan geçmekte olan iki Amerikan ticaret gemisinin, üzerinde güvenlik ekipleri bulunmasına rağmen İran kaynaklı füze, insansız hava aracı ve hızlı teknelerle saldırıya uğradığını duyurdu. NBC News’in aktardığı Pentagon yetkilileri, gemilere yönelik saldırıların Amerikan güçleri tarafından engellendiğini ve saldırıya karışan bazı teknelerin imha edildiğini belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı Halkla İlişkiler Direktörü Kaptan Tim Hawkins, ticaret gemilerinde güvenlik ekiplerinin bulunmasının kapsamlı bir koruma sağlamak açısından akıllıca bir önlem olduğunu vurguladı.

Hawkins, ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında askeri desteğini sürdüreceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Hürmüz Boğazı’nda sıkışan gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla başlattığı “Özgürlük Projesi” kapsamında, Washington’ın gemilere rehberlik edeceğini ve herhangi bir müdahaleye kararlı bir şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

+90 (553) 313 94 23