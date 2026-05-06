Seçime tek aday olarak girecek! Dursun Özbek tarihe geçmek üzere

- Tesisleşmeye büyük önem verdi Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün başkanlığını yaptığı dönemde sportif faaliyetler dışında tesisleşme adına iki önemli proje üretti. Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımının daha modern bir şekilde antrenmanlarını yapması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk fazı tamamladı. Tesisin ilk etabı için yaklaşık 700 milyon lira harcandı. Kemerburgaz'ın ikinci fazında altyapı ve kadın futbol takımı için tasarlanan kısmın çalışmaları sürüyor. Özbek'in tesisleşme için bir başka önemli projesi ise Aslantepe Vadisi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a inen yerdeki yaklaşık 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Özbek'in başkanlığındaki Galatasaray, inşa edilecek dev kompleks için 23 Nisan Perşembe günü temel atma töreni düzenledi. 3-4 yıl içinde bitirilmesi planlanan bu proje için yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak.