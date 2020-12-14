Sayıları yüzde 75 arttı! Dolandırıcıların kabusu ‘sanal devriye’ polisleri

İnternet üzerinden her türlü dolandırıcılığa göz açtırmayan siber polisler, bugünlerde mesailerinin önemli bir bölümünü Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıyla ilgili yapılan dolandırıcılık girişimlerine harcıyor. Siber polisler, vatandaşları internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulan SİBERAY'ın sosyal medya hesabından da her türlü dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin sık sık uyarılarda bulunuluyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelerin sayısının bu yıl geçen yıla göre yüzde 75 arttığını söylerken Eğitim Hizmetleri Şube Müdür Vekili Hasan Işık ise "Vatandaşlar, resmi kurum ve yetkili kişilerin bilgilendirme ve uyarıları dışında hiç bir mesaj ve içeriğe itibar etmemeli" uyarısını yaptı.