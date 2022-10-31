Sayıları giderek artıyor! Hastanelere 'Güneş tutulması' akını

Dünyanın çeşitli yerlerinden izlenilebilen güneş tutulması Türkiye'den de görülürken, Van'da 25 Ekim'de meydana gelen güneş tutulmasını çıplak gözle izlediği tahmin edilen 10 vatandaşta görme kaybı oluştu. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesiyle gerçekleşiyor.

Çok sayıda meraklı güneş tutulmasını takip etti

Van'da, güneş tutulmasını çıplak gözle izledikleri iddia edilen yaklaşık 10 sayıda vatandaş görme sorunları yaşıyor. Son iki gün içersinde hastaneye başvuran vatandaşlarda görme sorunları yaşandığı tespit edildi.

Hastalar, yamuk ve dalgalı görme, keskinlikte azalma gibi şikayetlerle doktora gitti. Hastaneye başvuranların arasında çocukların da olduğu görüldü.

Uzmanlar uyardı

Doktorlar güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmaması konusunda bir kez daha uyardı. Güneşe bağlı gözde oluşan hasarların kalıcı olabileceğine de vurgu yapılıyor. Uzmanlar, güneşe doğrudan bakmak yerine güneş gözlüğü ve isli cam ile bakılması gerektiği tavsiyesinde bulundular.