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Saygın Soysal kimdir nerelidir?

Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Yiğit Alkan rolünde oynayan Saygın Soysal’ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Siyonist lider Theodor Herzl'ı oynayan Saygın Soysal biyografisi…

04 Mart 2019 Pazartesi 09:10
Saygın Soysal kimdir nerelidir?

Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Yiğit Alkan rolünde oynayan Saygın Soysal’ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Siyonist lider Theodor Herzl'ı oynayan Saygın Soysal biyografisi…

Saygın Soysal kimdir?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı. Soysal, Payitaht Abdülhamid dizisinde Siyonist lider Theodor Herzl'ı oynadı.

Saygın Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Tatar Ramazan (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Mercan ağa) (TV Dizisi)

2012 - Jin (Çavuş) (Sinema Filmi)

2011 - Yurt (Sinema Filmi)

2011 - Al Yazmalım (Tahir Oğuz) (TV Dizisi)

2010 - Türkan (Ali) (TV Dizisi)

2009 - Kosmos (İmza Karşıtı Genç) (Sinema Filmi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Kürşad Süvarioğlu) (TV Dizisi)

2007 - Tiksinti (Kamil) (Sinema Filmi)

2007 - 2008 - Asi (TV Dizisi)

2006 - Hatırla Sevgili (Recep Tayyip Erdoğan) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Çavuş Yunus) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Ajans Sahibi) (TV Dizisi)

Payitaht Abdülhamid dizisinde Siyonist lider Theodor Herzl

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:10
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