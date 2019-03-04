Saygın Soysal kimdir nerelidir? Necati Saşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Nöbet oyuncularından olan Yiğit Alkan rolünde oynayan Saygın Soysal’ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Siyonist lider Theodor Herzl'ı oynayan Saygın Soysal biyografisi…

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