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Saygılı: "Faiz indirimi pozitif etki yaptı"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin yatırımcıya pozitif etki yaptığını,toplumun tüm kesimlerine moral verdiğini belirterek, “Şimdi üretime ve ihracata odaklanma dönemindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:49
Saygılı: "Faiz indirimi pozitif etki yaptı"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin yatırımcıya pozitif etki yaptığını,toplumun tüm kesimlerine moral verdiğini belirterek, “Şimdi üretime ve ihracata odaklanma dönemindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.


Başkan Saygılı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, iş dünyasının önünde dört yıl seçimsiz bir süreç olduğunu, siyasi istikrarın olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını ve ilerleyen dönemde daha fazla hissedileceğini bildirdi.


Merkez Bankası’nın yatırımcının önünde engel olarak duran faizdeki müdahalesinin yatırımcılar açısından pozitif karşılandığına dikkati çeken Saygılı, “Faiz yüksek kaldıkça ülkemizin geleceği çalınmakta yatırımcının önü tıkanmaktaydı. Zamanlaması doğru olan faiz indirimi sürecinin daha da aşağı yönde sürmesi beklenmektedir. Bu nedenle ümitli ve heyecanlıyız” ifadelerine yer verdi.


Faiz indirimi ile birlikte dövizin sıçrayacağı yönündeki iddiaların da ne kadar yersiz olduğunun anlaşıldığını belirten Saygılı, “Faiz lobisinin dizinin bağı çözülmüşken önümüzdeki istikrarlı seçimsiz dönemi ülkemizin kalkınması için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Katma değeri yüksek ürünlerden başlayarak üretime ağırlık vermeliyiz ihracata ağırlık vermeliyiz” görüşünü dile getirdi.


Saygılı, şöyle devam etti:


“Devletimizin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına dört siyasi partinin ortak karar alıp desteklemesini toplum çok olumlu karşıladı ve güzel hareketleri not etti. Suni gündemleri geride bırakıp ekonomi ve terörle mücadele başta olmak üzere milli menfaatlerimiz ne gerekiyorsa birlikte ortak bir eylem planı içerisinde yol almalıyız, milletimiz bunu bekliyor.Bütün enerjimizle, bütün birikimlerimizle bu ülkenin kalkınmasına omuz vermeliyiz.Dış ve iç lobilerin olumsuz gayretlerine bakmadan az sayıdaki faiz lobisinin beklentilerine değil tüm milletimizin beklentisine odaklanarak geleceğe birlikte yürümeliyiz.”

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:49
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