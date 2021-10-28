Saydam: Doğru adımları atarsak otomotivde ilk 10’a gireriz

Hammaddelere ve ara mamullere uygulanan ek vergilerin kaldırılması, KOBİ tanımının 125 milyon TL ciroyla sınırlandırılmaması ve brüt ile net ücret arasındaki farkın OECD ülkeleri düzeyine getirilmesi noktasında düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.

Sıçrama yapmamız mümkün

Saydam, “1997’de Asya mali krizi yaşanmıştı. Bu kriz Rusya’yı vurmuştu. O dönemden sonra otomotiv sanayimizde özellikle ihracatta ciddi bir artış olmuştu. 2008’deki Lehman Brothers krizinden sonra da dünya ticaretinden aldığımız pay artmıştı. Eğer doğru adımlar atılırsa Türk otomotiv tedarik sanayii yine bir sıçrama yapabilir, yılda 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek dünya liginde ilk 10’a yükselebilir” dedi.

Kayıplar kapatabilir

Dünya otomotiv sanayiinde kaybın 250 milyar doları bulacağına dikkat çeken Saydam, “Biz, Türkiye olarak dünya otomotiv ticaretinden yüzde 1.5 ila yüzde 1.7 pay alıyoruz. Dolayısıyla ana ve tedarik sanayimiz dahil yaklaşık olarak 3-4 milyar dolarlık bir kaybımız var. Bugün geldiğimiz noktada pandeminin başlangıcına geri döndük. Ne yazık ki kapasite kullanım oranlarımız ciddi oranda azaldı. Çalışanlarımızın izinlerini kullandırıyoruz. Ancak söylediğimiz gibi, bazı adımlar atılırsa, özellikle ihracatta bu kayıpların kapatılabileceğini tahmin ediyoruz.”