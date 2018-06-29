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Sayan: İnce senaryosunu hazırlayan FETÖ’dür

CHP’de başarısızlıkların suçlusu aranmaya devam ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:47
Sayan: İnce senaryosunu hazırlayan FETÖ’dür

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP’de Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamakta direnirken, yüzde 30 oy alan Muharrem İnce cephesinden çeşitli hamleler gelmeye devam ediyor.

 Konuyu Akit’e değerlendiren eski CHP’li Savcı Sayan, “Muharrem İnce öncelikle başarılı olamamıştır. Bunu nasıl değerlendirip nasıl okuyoruz anlamış değilim. CHP yüzde 23’e yakın oy almış. Muharrem İnce yüzde 30 oy almış. Burada İnce’ye HDP’den yüzde 3 takas oy, İYİ Parti’den yüzde 3 ve diğer partilerden de bir puan gelmiş.  Bu senaryoyu da hazırlayan ve gerçekleştiren üst akıldır” dedi. Sayan, şöyle devam etti: “İyi Parti’ye 15 milletvekili gönderen, HDP’ye 3 puan gönderip karşılığında 3 puan alan projenin mimarı üst akıl, FETÖ tezgahı ve bunun temsilcisi Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce başta bunu yaptı gibi gözükse de  sonradan Erdoğan’ı tebrik ediyorum, kazandı yönündeki açıklamaları onun kalemini kırdırdı. İnce ile FETÖ arasında bir anlaşma yapılır mı?  Bunu göreceğiz.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:47
  1. Savcı Sayan
  2. Muharrem İnce
  3. FETÖ

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