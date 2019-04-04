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Sayan, fırçayla sokakları temizledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mahallelerde temizlik yapan işçinin elindeki fırçayı alarak sokakları temizledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:22
Sayan, fırçayla sokakları temizledi

Ağrı'da 31 Mart Yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, mahalleleri gezerek vatandaşlara teşekkür etti.



Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sayan, Fatih mahallesinin sokaklarını temizleyen işçinin yanına gitti. İşçinin elindeki fırçayı eline alan Başkan Sayan, sokağı temizlemeye başladı. Şaşkınlığa uğrayan işçi, Başkan Sayan’ın elindeki fırçayı almaya çalıştı. Başkan Sayan, temizlik yaparken elindeki fırçayı almaya çalışan işçiyi geri çevirerek temizlemeye devam etti. Mahalle ziyaretlerinde hayvanlarına saman vermek için torbaları dolduran vatandaşı gören Başkan Sayan, vatandaşın yanına giderek yardım etti.


Bir süre vatandaşla sohbet eden Başkan Sayan, mahalledeki çocukların yanına giderek yakından ilgilendi. Başkan Sayan, vatandaşa teşekkür ziyaretine devam etti. Sosyal medya hesabında mahalle ziyaretlerini paylaşan Sayan,” Ağrı sokaklarında bu sefer teşekkür etmek için dolaşıyoruz. Vatandaşımızın ilettiği tüm sorunlara çözüm olacağız” dedi.

 

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 07:32
  1. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
  2. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Metin AktepeMetin Aktepe1 sa önce
    Insallah sosyal medyaya goruntuleri ile sinirli olmaz. Basarilarsayin Sayan.
  • El AvamEl Avam1 sa önce
    işte bu kadar..ben beldemin hizmetçisiyim deyip, eline süpürgeni her anlamda alacaksın.Bu tarzın sahtekarı çok ama halkın gözü keskindir.Çakmasını hemen bilir.Teşekkürler SAYAN.takdir edilecek samimi örnek insan.Her partili sen gibi olsa , şimdiye çoktan çok şeyi aşmıştık.Ayna kabul etmez RİYAKAR KİBİRLİLERE KAPAK OLSUN.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Hayırlı olsun adam gibi adam her beldeye gerçekten böyle samimi içten milli halktan birini nasip etsin.Tüm sosyal sorunlara desteğinin devamını bekliyoruz.EYT

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