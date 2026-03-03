Savur’da Kardeşlik Sofrası Kuruldu, Binlerce Vatandaş İftar Programında Buluştu

Programa katılan vatandaşlarla bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ile Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran birer konuşma yaparak Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Programda vatandaşlara hitap eden Vali Tuncay Akkoyun, Ramazan ayı boyunca Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen sosyal destek çalışmalarına değindi.

Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün 4 bin 500 sıcak yemek ve 9 bin ekmeğin ulaştırıldığını belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda kurulan iftar çadırında günlük 2 bin vatandaşın iftarını açtığını ifade eden Akkoyun, Ramazan ayı öncesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ise ihtiyaç sahibi ailelere 40 bin gıda kolisinin ulaştırıldığını ve dağıtımların devam ettiğini kaydetti.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ilçede iftar programı düzenlediklerini belirten Akkoyun, “Kardeşlik sofralarımızda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif’i dolu dolu yaşamak, dayanışma kültürümüzü güçlendirmek ve hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmamak adına tüm imkânlarımızla sahada olmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programına Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Savur Cumhuriyet Başsavcısı Taylan Över Cengiz, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, edilen duaların ardından vatandaşların iftarlarını açmasıyla sona erdi.