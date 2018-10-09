Savunmanın devleri buluşuyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından, 23-25 Ekim’de “4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)” etkinliği gerçekleştirilecek. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi’nde yapılacak ICDDA, sektörün “küresel devleri”ni KOBİ’lerle bir araya getirecek. SSB’nin himayesinde, OSSA tarafından düzenlenen etkinlikte, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme, mevcut iş ilişkilerini geliştirme, yeni iş ilişkileri oluşturma, sektörün karşılaştığı problemleri ve olası çözümleri keşfetme fırsatı sunulacak.

23-25 Ekim’de gerçekleştirilecek iş birliği günlerine ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Kuveyt’in de aralarında olduğu 39 ülkeden heyetler ve firmalar katılacak. Türkiye’den Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarının heyetlerle yer alması beklenen etkinliğe, ASELSAN, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, MKE, BMC dahil 150’den fazla kuruluş katılım gösterecek.