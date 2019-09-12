Savunmadaki ataklığımızı dünya gördü! 42 üretici firma göğsümüzü kabarttı

İngiltere’nin başkenti Londra’da kapılarını açan dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak kabul edilen DSEI, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50’den fazla ülkeden, bin 600’ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Türkiye dikkat çekiyor

Yarın sona erecek fuara Türkiye’den SSB öncülüğünde, Savunma Sanayii İhracatçı Birliği ile birlikte 42 firma katılıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle resmi görüşmelerde bulunuyor.

Türkiye’nin savunma sanayisinde en dikkat çekici ülkelerden biri haline geldiğini belirten Demir, “Buraya milli katılım sağlıyoruz. Başkanlığımızın da burada bir standı var” dedi. Demir, “Burada savunma sanayisini vitrine koymak, kabiliyetimizi göstermek ve dünya savunma sanayi ekosisteminde bizim de varlığımızın altını çizmek istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye, en dikkat çekici ülkelerden biri haline gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Takdir ediyorlar

İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği nokta ile ilgili çok büyük takdirler işittiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu; istisnasız bütün ülkelerden, görüşmelerden aldığımız geri bildirim. Ondan sonra da karşı ülkenin kabiliyetleri, faaliyetleri ve talepleri ile bizim kabiliyetlerimiz, faaliyetlerimiz ve taleplerimiz göz önüne alındığında, kim kime ne satabilir, ne alabilir, hangi konuda ne tür bir iş birliği yapabiliriz, eksikliklerimiz ne, onların eksiklikleri neler, ortak projelerimiz olabilir mi gibi konuları görüşüyoruz. Bu anlamda ülkelerin Türkiye’ye iş birliği yapılabilecek bir ortak muamelesi göstermesi ve aynı zamanda savunma sanayi ürünleri oldukça önemli teknolojik seviyeye gelmiş bir ülke olarak görmesi bizi sevindiriyor.”