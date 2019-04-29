Savunmada yerli ve milli fuar

Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı IDEF 2019, yarın İstanbul’da kapılarını açıyor. Yerli ve milli teknolojilerin öne çıkacağı fuarda bine yakın firma, kamuoyuna ilk kez yapacakları açıklamalarla güçlerini ortaya koyacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 14. kez açılacak olan ve 3 Mayıs akşamına kadar devam edecek fuarda Türkiye’de üretilen kara, hava ve deniz askeri teçhizatların yanı sıra geliştirilen yeni İHA, füze, zırhlı araç, taşıyıcılar ve elektrikli teknolojiler yer alacak.

Dünyanın en önemli uluslararası savunma sanayii iş birliği ve tanıtım platformlarından birisi olarak tanımlanan fuarda Aselsan, TÜBİTAK gibi güçlü kuruluşların yanı sıra özel sektörden BMC, Anadolu Grup, Nurol, Koluman gibi oyuncular da yeni araç ve cihazlarını tanıtacak.