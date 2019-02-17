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Savunmada yerli sertifikasyon dönemi

TRtest ile GCN Türk arasında imzalanan protokolle sertifikasyonda milli kaynaklarla ilerlemek için önemli bir adım atıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 09:57
Savunmada yerli sertifikasyon dönemi

Savunma sanayiinde yerlileşme adımlarına bir yenisi eklendi. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kurulan TRtest, GCN Türk ile çözüm ortaklığına giderek, sertifikasyonda milli kaynaklarla ilerlemek için önemli bir adım attı. İki kurum arasında imzalanan protokolde yeni ve yerli projelerin ülkemizde sertifikalandırılması ayrıca mükerrer altyapı yatırımlarının engellenmesi öngörülüyor. 

Maliyetler azalıyor

TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş, askeri silahlar ile cihazların testlerini yerli ve milli laboratuvarlarda yapılması için çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, “Çok şükür, bu süreçte ürünlerimizi GCN Türk laboratuvarlarında sertifikalandıracağız” dedi.

GCN Türk Genel Müdürü Saadettin Çay da TRtest ile el ele vererek savunma sanayii şirketlerinin çok ciddi bir maliyetten kurtaracaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:57
  1. Savunma sanayii
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı
  3. TRtest
  4. GCN Türk
  5. TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş
  6. GCN Türk Genel Müdürü Saadettin Çay

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