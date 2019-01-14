Savunmada batı tahakkümü bitti

Yeni Akit Sakarya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması” kapsamında katıldığı BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni’nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Ne dediler, ‘Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.’ Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor. İsteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir” diye konuştu.

Savunmada yüzde 68’e ulaştık

Savunma sanayinin önemine değinen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır. Yola çıktığımızda savunma sanayiindeki gücümüz yüzde 20’lerdeydi, şimdi yüzde 68’e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız. Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35’ler seviyesine düşürdük. Ülkemizin savunma sanayiini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar.”

Vermedikleri uçağın kirasını aldılar

Türkiye’nin müttefikleri tarafından cezalandırıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “1974’te Kıbrıs bahanesiyle stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktı. Telsizlerimizi bile susturdular. Şimdi de aynı oyun oynanıyor. Nerede, Suriye’de. Bizi aldatamayacaklar. Ülkemiz 3 yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakları teslim almayı, periyodik bakım ve onarımları için verdiği uçakları dahi geri alamamıştır. Daha da utanç verici boyutu, teslim edilmeyen uçaklar için hangarda saklama ücreti alınmıştır. Neler yaşadı bu ülke. İHA konusunda ABD Başkanı ‘Kongre izin vermedi’ bahanesiyle oyalandık, sonra kiralayabildik ancak o da sağlıklı çalışmadı. Şimdi kendi İHA’larımızı satıyoruz.”

Türkiye-Katar birliği güçlenecek

BMC-Katar ortaklığına değinen Başkan Erdoğan, şunları anlattı: “Katar yaşanılan her türlü sıkıntıda Türkiye’nin yanında olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminden Ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.”

‘Kenevir’de de bizi ektiler!

Afyon ve kenevir ekimiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini de veren Erdoğan, “Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır. Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevirin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz” dedi. Tank Palet fabrikasının satılacağı iddialarını da cevap veren Erdoğan, “Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye’deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir” diye konuştu.

Sakarya belediye başkan adayları tanıtıldı

Başkan Erdoğan, Kocaeli’nin ardından dün de Sakarya’daydı. Karasu ilçesinde düzenlenen “BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması” programına katılan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara armağan vererek onları sevdi. Ardından, Serdivan Spor Salonu’nda “AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı”na katılan Erdoğan salona gelişinde Mehteran ile karşılandı. Vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarıyla toplu fotoğraf da çektirdi.