Savunmada 2 dev hamle

Millî savaş uçağı çalışmasını sürdüren Türkiye, jet savaş uçağı motoru geliştirmek için de süreç başlattı. Konuya ilişkin anlaşma, Savunma Sanayi Başkanlığı ile TR Motor şirketi arasında imzalandı. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, “5. Nesil Savaş Uçağı Geliştirme Projesi’nin önemli bir kilometre taşı için buradayız” dedi. Nihai hedefte jet motoru üretiminin sorunlarına dikkat çektiği konuşmasında “Öncelikle motoromuzun hiçbir yabancı ülke kısıtlamasına tabi olmaması. Asıl amacımız, tüm teknolojik unsurlara tamamen hâkim olabilmemiz ve millî olarak geliştirilmesi ve fikrî mülkiyet hakları açısından da tamamen devletimize ait hakların Türkiye inhisarında olması ve uygulanması” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

İlk yerli ve millî ‘İnsansız Deniz Aracı’

Türkiye, savunma sanayisindeki yerlileşme oranını hızla yükseltirken, şimdi de ilk yerli ve millî İnsansız Deniz Aracı görücüye çıkacak. Bu yıl ‘Meselemiz Türkiye’ sloganıyla yola çıkan ve 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleştirilecek 17. MÜSİAD Expo’da ilk yerli ve millî insansız deniz aracı İDA da sergilenecek. Keşif ve gözetleme amaçlarının yanı sıra terörle mücadele, deniz sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadele gibi alanlarda da kullanılacak olan İDA, Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirildi. İnsansız çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otamatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına çizilen rota üzerinden hareket eden İDA, en son teknoloji bir hibrit aracın kurgusuyla geliştirildi. İDA, radar, lidar, termal kamera, optik kamera, dinamik konumlandırma, otomatik rota konumlandırma ve oto pilot sistemi sayesinde güvenlik sağlıyor. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan MÜSİAD Expo’da High Tech Port ve İDA’ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. İDA’nın üreticisi Kayacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD üyesi Hakan Kayacı da üzerine yük olarak takılabilecek silah sistemi ile ‘Silahsız İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olarak da kullanılabileceğini ifade etti ve “Amacımız Türkiye’nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmasına katkı yapmak. Var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.