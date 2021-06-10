Savunma ve havacılıktaki son teknoloji görücüye çıktı

12 Haziran tarihine kadar devam edecek Eskişehir Endüstri Fuarı, savunma ve havacılık sektöründen birçok firmayı ağırlıyor. Coşkunöz Holding şirketlerinden Coşkunöz Savunma ve Havacılık ile holdingin insansız hava araçları ve bunlara ait teknolojileri üreten şirketi UAVERA, güçlü ve geniş bir ürün portföyüyle Eskişehir Endüstri Fuarı’na katılıyor. Coşkunöz Savunma ve Havacılık, havacılık ve uzay alanında sabit ve döner kanatlı platformlar için gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı konularında yeteneklerini fuarda ziyaretçilere aktarıyor.

Milli İHA’lara yoğun ilgi

Tamamen milli bir İHA üreticisi ve hizmet sağlayıcısı olan UAVERA, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş ürün yelpazesi ile fuarda yerini aldı. UAVERA’nın Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA’ları ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ları fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. AR-GE, tasarım ve prototipleri UAVERA tarafından geliştirilen, seri üretimleri Eskişehir’deki üretim tesislerinde CSH kalitesiyle yapılan Çağatay CGT50 İHA Sistemi Eskişehir’de ilk kez sergileniyor. Bulut altı İHA sınıfında yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar havada kalabiliyor ve şu an için 150 kilometreye kadar iletişim menziline sahip. Stantta ayrıca bir diğer UAVERA markası olan Cengaver İHA sistemleri, UAVERA mühendislerince geliştirilen Uçuş Kontrol Sistemleri ve Simülasyon sistemleri de sergilenecek.