Savunma sanayisinde yeni dönem başlatan kardeş ülke duyurdu! 'Türkiye ile anlaşmalar yaptık'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde milli savunma sanayisinde yeni dönemin başladığını belirterek "Türkiye ve İsrail şirketleriyle yeni anlaşmalar yaptık. Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni dönemi başlıyor." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın ulusal kanallarına verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aliyev, Azerbaycan'ın savunma sanayisine ilişkin, Türkiye ve İsrail şirketleriyle anlaşmalar yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye ve İsrail şirketleriyle yeni anlaşmalar yaptık. Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni dönemi başlıyor. İlk olarak kendi ihtiyacımızı karşılayacağız sonra ise ihraç edeceğiz. Bugün 30'dan çok ülkeye askeri ürün satıyoruz. Rusya piyasadan çıktığı için dünya silah piyasasında boşluk oluştu. Biz bu piyasası doldurmalıyız. 100 milyonlarca dolar düzeyinde askeri ürün ihracatçısına dönüşe biliriz. Hedefimiz bu."