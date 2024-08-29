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Teknoloji Savunma Sanayisinde “hidrojen” teknolojileri dönemi başlıyor! Test süreci başladı, kritik karar... Yeni görev
Teknoloji

Savunma Sanayisinde “hidrojen” teknolojileri dönemi başlıyor! Test süreci başladı, kritik karar... Yeni görev

Yeniakit Publisher
2024-08-29 01:51:00 - 2024-08-29 02:21:45
Savunma Sanayisinde "hidrojen" teknolojileri dönemi başlıyor! Test süreci başladı, kritik karar... Yeni görev

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli hidrojen teknolojileriyle yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye, SSB'nin öncülüğünde verilen kararının ne denli isabetli bir karar olduğunu ortaya koymuştur. SSB Şimdi ise savunma sanayisinde hidrojen teknolojileriyle yeni bir aşamaya geçiyor! SSB yeni görevler için önlemler aldığını yayınladı.

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli hidrojen teknolojileriyle yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) öncülüğünde yürütülen projeler, hidrojen teknolojilerinin entegre edilmesiyle hem ulusal güvenliği artırmayı hem de global rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Savunmada hidrojen dönemi

Geliştirilecek hidrojen teknolojileri sayesinde Emniyet ve Güvenlik Güçlerinin sahadaki operasyon kabiliyetlerini artıracak sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan, daha yüksek itki gücü sağlayan ve görev süresini uzatan sistemler ortaya çıkacak. Bu özellikler, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir atılım yapmasına olanak tanırken, ülkenin global ölçekte yenilikçi ve rekabetçi bir konuma yükselmesini sağlayacak.

Yeni hidrojen teknolojilerinin kara, hava, deniz araçlarından uzay platformlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılması planlanıyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve akıllı sistemlerden motor ve güç aktarma sistemlerine kadar birçok stratejik platformda bu teknolojilerden faydalanılması öngörülüyor. Bu sayede, Türkiye’nin savunma sanayisinde yerli teknolojiye dayalı malzemeler ve sistemler geliştirilerek ülkenin teknolojik bağımsızlığı da güçlendirilecek

Ayrıca projelerle hidrojenin depolanmasından yanma ve yakıt hücresi teknolojilerinin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda yetkinlik kazanılması hedefleniyor. Savunma sanayisinde hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 11. AR-GE Paneli, bu alandaki projelere yönelik önemli kararlar alınmasına vesile oldu. Panelin ardından, "Savunma Sanayii Uygulamaları İçin Hidrojen Teknolojilerinin Geliştirilmesi Savunma Sanayii AR-GE Geniş Alan (Hidrojen SAGA) Çağrısı" yayımlandı ve projelere başvurular 13 Eylül'e kadar kabul edilecek.

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