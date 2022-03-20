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Teknoloji Savunma sanayisi yeniden yurt dışında vitrine çıkıyor
Teknoloji

Savunma sanayisi yeniden yurt dışında vitrine çıkıyor

2022’de 4 milyar dolarlık ihracat hedefleyen Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir fuara “milli katılım” sağlayacak - Katar’da 21-23 Mart’ta düzenlenecek DIMDEX 2022 fuarına Türkiye’den 32 firma katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:57:00 -
Savunma sanayisi yeniden yurt dışında vitrine çıkıyor

İhracat performansını son yıllarda artıran Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında yurt dışında yeniden kapsamlı tanıtımlara başlıyor.

Bu yıl için 4 milyar dolar tutarında ihracat hedefleyen Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir fuara “milli katılım” sağlayacak. 21-23 Mart’ta Doha’da düzenlenecek DIMDEX 2022’ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle 32 firma katılacak.

DIMDEX 2022’de Türkiye’den Anadolu Tersanesi, Ares Tersanesi, Armelsan, ASELSAN, ASFAT, BİTES, BMC (Barzan Holding) Dearsan, Desan Tersanesi, Dorçe, Electroland, Esetron Savunma, Fora Savunma, HAVELSAN, HOYTEK, HTR, İşbir Elektrik, MENSAN, Meteksan Savunma, MKE AŞ, Nurol Makina, Öztek Tekstil, REPKON, ROKETSAN, SAHA İstanbul, SDT, Simsoft, STM, TAIS, Titra Teknoloji, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Yonca Onuk boy gösterecek.

Fuarda, Körfez ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen deniz sistemleri, insansız çeşitli kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

DIMDEX Fuarı’na 17 ülkeden 167 firma katılım sağlayacak.

DIMDEX 2022 Fuarı’nın Katar ve bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin pekiştirilmesi yönünden önemli bir platform olduğu değerlendiriliyor. Fuarın, Türk firmalarıyla katılım sağlayacak ülkeler arasındaki iş birliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesinde zemin oluşturması hedefleniyor.

Türk Milli Pavyonu’nda başta Katar askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına savunma sanayisi ve ileri teknolojik kabiliyetlere ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek. Türk firmalarının DIMDEX 2022 fuarına sağladığı yoğun katılım ve gösterdiği ilgi, Katar ile iş birliğine verilen önemi ortaya koyuyor.

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