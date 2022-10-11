Savunma sanayinde müthiş hamle! Milli imkanlarla Türkiye'de üretilecek

20 mm Top; ATAK Helikopterinde ve çeşitli kara, deniz ve hava platformlarında kullanım olanağı sunacak olup, 25 mm Kara Topu ise; Zırhlı Muharebe Araçlarına, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara ve Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerine entegre edilecek.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in TUSAŞ ve Sarsılmaz ortaklığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren TR Mekatronik’in Düzce tesislerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Projelerde gelinen son durum ve sistemlerin özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Operasyonel etkinliğin artırılmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TR Mekatronik ana yükleniciliğinde geliştirilen 20 mm Top Geliştirilmesi ve 25 mm Kara Topu Projeleri ile; yurt dışından ihracat lisansına tabi olarak tedarik edilen sistemlerin yerli imkanlar ile tasarımı, kalifikasyonu, geliştirmesi ve üretimi amaçlanıyor.

Yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi

20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında 2 adet prototip sistem kalifikasyona tabi tutulacak ve kalifiye edilecek sistemler üretilip, teslim edilecek.

2022 yılı sonunda başlanacak ve 2 ay sürecek testler kapsamında Fiziksel ve İşlevsel Kontrol, Yüksek Basınç, Yüksek Sıcaklık, Düşük Sıcaklık, Fonksiyonel Atış, Şok, Titreşim gibi farklı başlıklarda birçok testin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında deneme atışı gerçekleştirildi

25 mm Kara Topu Geliştirilmesi Projesi’nde 4 adet prototip sistem Ocak 2023’te başlanacak kalifikasyon testlerine tabi tutulacak ve İlk Muayene, Lojistik Desteklenebilirlik, Meyilli Atış, Kimyasal Etkileşim, Yağsız İşlem gibi farklı içeriklerde birçok testten geçecek 2 adet top, Temmuz 2023 içerisinde teslim edilecek.

Sistemler hakkında teknik bilgiler:

- 20 mm Top Sistemi Projesi kapsamında 20 mm döner namlulu taretli silah sistemi milli ve yerli imkânlarla tasarlanarak geliştirilmektedir. Yaklaşık 750 atım/dakika atım hızına sahip ihtiyaca göre eğitim, yüksek infilaklı yangın ve zırh delici mühimmat kullanılabilen 20 mm Top Sisteminin farklı kara, deniz ve hava platformlarında kullanım imkânı bulunmaktadır.

- 25 mm Top Sistemi Projesi, zırhlı muharebe araçlarında ana silah olarak kullanılan sistemlerdendir. Zincir mekanizmalı sistem, kullanılan mühimmat tipine bağlı olarak 1500-2500 m etkili menzile sahip olup ihtiyaca göre eğitim, sabotlu zırh delici, yarı zırh delici ve yüksek infilaklı yangın mühimmatları kullanabilmektedir.

SavunmaSanayiST