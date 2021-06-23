Savunma sanayinde kritik hamle! Geri sayım başladı

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, Saha İstanbul ve Çorum Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Çorum Savunma Sanayii Buluşması" adlı panelde MKEK’in 76/62mm deniz topu geliştirdiğini açıkladı.

Akdere, deniz topunun entegrasyonuna Ağustos ayı içerisinde başlanacağını ve atışlı testlerin yapılacağını duyurdu.

Halihazırda kullanılan 76/62mm deniz topunun 8.2 milyon euroya yabancı bir ülkeden satın alındığını ancak son dönemde Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle tedarik sıkıntısını yaşandığını belirten Akdere, "12 ayda Ar-Ge tamamlandı. Şu anda montaj aşamasındayız. Atışlarımızı yapacağız. 4.7 milyon dolara proje bitecek" diye konuştu.

Akdere ayrıca, İtalyan Leonardo firmasının MKEK'in "76/62mm Deniz Topu Projesi"ne başlamasından 4-5 ay sonra Türkiye’deki lobi faaliyetlerini artırdığını ve ürünün fiyatını 5.1 milyon euroya kadar düşürdüğünü hatta bunun yanında eğitim paketi ve mühimmatlarını da yanında vermeyi teklif ettiğini söyledi.

76/62mm deniz topunun özellikleri

Menzil: 16km

Namlu çapı: 76mm, boyu 4.700 mm

Su soğutma sistemli namlu

Atım hızı: Max. 80 atım/dk

Mühimmatsız ağırlık: 7.500 kg

Mühimmatlı ağırlık: 8.500 kg

Kapasite: 70 mühimmat

Gemi topları uzun menzile çok hızlı şekilde atış yaptıkları için geliştirilmeleri standart obüs ve toplardan farklı olmaktadır. Bu nedenle gemi topu geliştirilmesi ve üretimi zorlu bir süreç. Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde İtalyan OTO Melara (Leonardo Grubu altında) 76 mm gemi topu kullanılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Gabya sınıfı fırkateynler, ADA sınıfı korvetler ve Rüzgar, Doğan sınıfı, Yıldız sınıfı ve Kılıç sınıfı hücumbotlarda OTO Melara 76 mm gemi topu kullanılıyor.

OTO Melara tarafından üretilen 76 mm top sisteminin Compact, Super Rapid ve Strales Systems adında 3 farklı versiyonu bulunuyor. Türk Donanması gemileri çok büyük oranda Compact modelini kullanıyor. Yeni üretilen gemilerde ise Super Rapid modeli kullanılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri en çok 76 mm top kullanan donanmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu topun yerli olarak geliştirilmesiyle önemli miktarda kaynak ülke içinde kalacak.