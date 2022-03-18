Savunma sanayinde heyecanlandıran gelişme! Sona gelindi

FNSS’in sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre Pars IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracının dayanıklılık testlerinde son aşamaya gelindi.

Pars IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracı, Türk Silahlı Kuvvetlerine 2022 yılı içinde ilk kafilede 12 adet teslim edilecek. FNSS’in açıklamasında, “PARS IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracı dayanıklılık testlerinde son aşamaya gelindi. PARS IV 6×6, Mayına Karşı Korumalı Araçlar (MKKA) sınıfının en yüksek hareket kabiliyetine sahip üyesi olacak” ifadelerine yer verildi.

Özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile tasarlandı. Milli imkanlarla FNSS tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün bir modüler bir zırh yapısına sahip. Entegre EYP kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma unsurlarını tamamlıyor.

2019 yılında başlayan MKKA projesinde; aracın mayın, EYP ve balistik testlerinin tamamı kullanıcı ile birlikte, FNSS tesislerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat sahaları ve uluslararası akredite test merkezlerinde icra edildi. Araç, beka standartlarında tanımlanan yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra, EYP ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi. Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma/köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve KBRN sistemi de aktif koruma unsurları olarak araç üzerinde yer alıyor.

PARS IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracında 3 ayrı silah tipi kullanılabiliyor

Özel operasyonların taktik ihtiyaçları doğrultusunda, konseptiyle birlikte özgün olarak oluşturulan PARS IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracında FNSS tarafından geliştirilen “iki adet bağımsız SANCAK UKK sistemi” yer alıyor. İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde, 3 ayrı silah tipi (7,62 mm, 12,7 mm makineli tüfek ile 40 mm bomba atar) kullanılabiliyor. Araç, çepeçevre etrafından veya yüksek noktalardan, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve iki kat etkili ateş gücü imkânı sağlıyor.

Araçların görev donanımı, tek araç seviyesinde ve birlik bütünlüğü içinde, ast-üst unsurlar arasında eş zamanlı, emniyetli ve kesintisiz iletişim, yüksek durumsal farkındalık, etkin komuta kontrol yeteneği içerecek şekilde yüksek teknoloji sistemler içeriyor. Güçlü motoru, 7 ileri, 2 geri vitesli transmisyonu ile sınıfının en güçlü ve atak güç grubuna sahip araç, aynı zamanda yükseklik ayarlı bağımsız süspansiyonu ile farklı arazi ve yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlıyor. Tüm tekerlerden tahrikli sürüş ve ön-arka akstan dönüş sistemine sahip PARS IV 6×6, sınıfındaki en düşük dönüş çapı ile meskûn mahalde yüksek manevra yeteneğini içinde barındırıyor.

FNSS, Ar-Ge kabiliyetleri, tecrübesi ve yeni nesil araç geliştirme yetkinliklerini paydaşlarının da desteğiyle hayata geçiriyor. Envantere girmeden önce tamamlanması gereken zorlu testlerin ardından projede son aşamaya gelinip PARS IV 6×6 Özel Operasyonlar Aracı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Böylelikle 6×6 sınıfında yeni nesil muharebe aracı Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.

DefenceTürk