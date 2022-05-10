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Teknoloji Savunma sanayinde gururlandıran başarı
Teknoloji

Savunma sanayinde gururlandıran başarı

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "CATS Elektro-Optik (EO) Sistemi" ile şu ana kadar yaklaşık 1000 adet mühimmatın atışı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:59:00 -
Savunma sanayinde gururlandıran başarı

 

CATS EO Sistemi’nin ANKA ve Bayraktar TB2’ye entegrasyon faaliyetleri, 2021 yılında tamamlandı. ASELSAN tarafından şu ana kadar 31 adet CATS sisteminin teslimatı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1000 adet mühimmatın da atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; CATS EO Sistemi, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’na da entegre edilecek. Ayrıca CATS, Bayraktar TB2 SİHA ile birlikte en az 5 müşteriye ihraç edildi.

Kanada’nın Türkiye’ye yönelik ambargosunun ardından yeniden gündeme gelen CATS Projesi, yapılan iyileştirmelerin ardından geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Yeni Konfigürasyon CATS, eski konfigürasyondaki 7 kartlı tasarım yerine tek karttan oluşan bir yapıya sahip.

Böylelikle kartların gimbal içerisinde oluşturduğu ısı azaltıldı ve kızılötesi dedektörün performansında iyileşme sağlandı. Ayrıca, Yeni Konfigürasyon CATS ile birlikte lazer spotunun de görülmesi sağlandı. Artık CATS ile lazer işaretleme gerçekleştirildiğinde, işaretlenen hedef algılanabiliyor.

ASELSAN, her ay 6 adet CATS üretmeyi hedefliyor.

SavunmaSanayiST

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