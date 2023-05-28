Savunma sanayimiz sınırları zorluyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Başta ilk İHA/SİHA gemisi TCG Anadolu olmak üzere, İnsansız Hava Araçlarımız, uzaydaki gözümüz İMECE, Atak helikopterlerimiz, MİLGEM gemilerimiz, hafif kara saldırı uçağımız Hürkuş, ilk insansız savaş uçağımız Kızılelma, Milli Muharip Uçak Kaan ile ikinci yüzyıla güçlü giriş yapan Türkiye, aynı başarıyı yeni yüzyılda da sürdürmeyi planlıyor.

Yeni yılı 281.4 milyon dolarlık ihracat ile açan Türk savunma sektörü, bu yıl için hedeflenen 6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hem ülkemizin güvenliği hem de bağımsız bir savunma sanayii için atılan adımlardan bazıları şunlar:

Savunmanın bayrak direği: TUSAŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği milli ve özgün platformlarla savunma sanayimizin bayrak direği vazifesini görüyor. TUSAŞ tesislerinde üretilen ANKA, 6 ülkeye, AKSUNGUR 2 ülkeye, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ 3 ülkeye, Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek ise 1 ülkeye ile ihracat anlaşması imzaladı. Teslimatların bir kısmı ise gerçekleşti. Uçak üretiminde dünyanın önde gelen firmalarıyla ortak çalışan TUSAŞ, 3 yılda 2,5 milyar dolarlık yeni iş kontratı imzaladı. F-22’ye rakip olarak üretilen ve ilk uçuşunu 23 Aralık 2023’te yapacağı açıklan Milli Muharip Uçak KAAN ise Türkiye’nin bağımsızlığımızı taçlandıracak.

BAYKAR’ı dünya konuşuyor

Ürettiği İHA ve SİHA’larla Karabağ ve Ukrayna’da savaş stratejilerini değiştiren Baykar, ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile de ülkemizin bir hayaline daha ulaşması için gün sayıyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı hayalet özellikli KIZILELMA, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi de icra edecek. Kendi öz sermayesi ile kurulup büyük başarılara imza atan Baykar, 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 orana ulaşarak 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firma olan Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

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Uzaydaki Türk gözü: imece

Geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan, yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye’nin uzaydaki gözü oldu. İstihbarat ve gözlemde dışa bağımlılığı bitiren İMECE’nin aynı zamanda bu alandaki yeni teknolojilerin de önünü açacak.

Yunan’ın korkulu rüyası: Tayfun

Geçtiğimiz günlerde ikinci test atışı yapılan ve Yunanistan’ın korkulu rüyası haline gelen ‘Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi’ tüm hızıyla devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi Tayfun, ülkenin güvenliği ve uzay yolculuğu ile ilgili çalışmalarda kritik bir aşama olarak görülüyor.

Türkiye’nin bir başka gözbebeği savunma projesi ise MİLGEM. Türkiye’nin en büyük savunma ihracatı projesi ve kendi imkânları ile geliştirdiği MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin benzerlerini Pakistan için de inşa ediyor. Türk savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi olarak da bilinen anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne üç adet MİLGEM teslim edildi.

Yeni amiral gemisi: TCG Anadolu

Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni amiral gemisi TCG Anadolu ise dünyanın ilk İHA/SİHA gemisi özelliği taşıyor. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip ve içerisinde tam teşekküllü hastane ve 2 ameliyathane bulunan Anadolu, tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir gücüne sahip. Güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 araç, 15 römork olmak üzere 94 araç taşıyacak. Uçuş güvertesinde 10 helikopter ve 11 adet SİHA, hangarında da 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Savunmada bir yandan ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da ürettiklerimizi ihraç ederek kasamızı dolduruyoruz. 2023 için 6 milyar dolarlık ihracat hedefi de, nisan ayında 500 milyon dolar gerçekleşerek hedefe bir adım daha yaklaştı. Bazı ülkeler, bazı ürünleri almak için hali hazırda sıraya girmiş durumda.