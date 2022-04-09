Savunma sanayimiz Filipinler’de yeni görevler için hazır

Filipinler’le imzalanan anlaşmalar meyvelerini veriyor. Türkiye’nin önde gelen şirketleri Filipinler’de Atak ve AZMİM ihracatıyla M113 kule modernizasyonunu içeren 3 projeye devam ediyor.

Atak helikopteri ihracatı kapsamında ilk 2 helikopter teslim edilirken, 6 adetlik ilk paketin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Helikopter sayısının artırılmasına yönelik görüşmeler de sürdürülüyor.

FNSS ise Filipinler’e 6 AZMİM teslim edecek. Şirket ayrıca 6 Saber silah kulesi tedarik edecek.

FNSS, ASELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, GİRSAN ile Canik, devam eden bu 3 proje dışında Filipinler’e birçok ürün ihracatını tamamladı.

Yeni fırsatlar

Türkiye savunma sanayii şirketleri üstlendikleri projelerdeki başarıları ve kurulan güven ilişkisiyle Filipinler’de yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

TAIS karakol gemisi, Baykar SİHA, Nurol Makina Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç, MKE AŞ ve ROKETSAN Atak mühimmatı, ASELSAN Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’yle ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkıyor.

6 karakol gemisi için bilgi istek dokümanını yanıtlayan TAIS, pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Görüşmeler gerçekleştirildi

SİHA tedarik planlaması bulunan Filipinler, Baykar’la bu konuda görüşmeler yapıldı. Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı da İHA Komuta Kontrol Merkezi ve Baykar tesislerine ziyarette bulundu.

Filipinler’in ilgilendiği bir diğer savunma sanayii ürünü de Ejder Yalçın 4x4. Nurol Makine bu ürün için pazarlama faaliyetlerine devam ediyor.

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’nin de Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN tarafından tedariki planlanıyor. Güney Kore’nin Hyundai firmasından alınan 2 açık deniz karakol gemisinde Gökdeniz silah sisteminin yer alması öngörülüyor.

Atak helikopteri için açılacak 20 milimetre fişek ve MK82 uçak bombası ihalelerine MKE AŞ katılacak. Atak helikopterinin Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesiyle güdümlü mühimmatlar konusunda da ROKETSAN için önemli iş birliği fırsatları ortaya çıktı.