Savunma sanayimiz 13 dev projeyle şahlanıyor

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Erdoğan önderliğindeki Türkiye, 2022 yılında da savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 13 yeni projenin AR-GE çalışmalarına başlandığını duyurması, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği seviyenin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Halihazırda yüzde 72 oranında olan savunma ürünlerindeki millilik oranları yeni projelerle birlikte çok daha yükseğe çıkacak.

Prestij projeler

SAHRA, SUMRU, 6G AR-GE, AHENK, SİBERSİM, ANAHTAR, SİNERJİ, AHLAT, DEMET, YÖNTEM, KÜLÇE, LADES ve DEKON isimli projeler, Türkiye’nin geleceğe daha fazla güvenle bakmasını sağlayacak. Savunma sanayinde çağın gerekliliklerini yakalayan ve bir adım öne taşıyan ülkemiz; geliştireceği yeni nesil ekipmanlarla, elektronik harpten, hava savunma sistemlerine, sınır güvenliğinden tek bir merkezden idare edilen sürü SİHA’lara kadar geniş bir yelpazede birçok yeniliğe imza atacak. Konu hakkında Akit’e konuşan emekli askerler ve stratejistler, savunma sanayindeki atılımların kritik önem taşıdığına işaret ediyor.

Gücümüze güç katacak

Emekli Albay Ersan Ergür: “Türkiye’nin savunma sanayindeki bu atılımları gerçekten taktire şayan. AR-GE çalışmalarına başlanan yeni nesil ekipmanlar ise ülkemizin bu alanda kat ettiği mesafeyi gözler önüne seriyor. Gelişmiş ülkelerin en belirgin özelliği savunma sanayinin dinamik olmasıdır. Ülkemiz de bu noktada çağın gerekliliklerine göre hareket ediyor. Geliştirilecek ürünler şanlı ordumuzu daha da güçlendirecektir. Dünyada savunma sanayisini bu denli hızlı geliştiren ülke nadirdir. Türkiye bu alanda ciddi atılımlar yaptı. Yapılan bu atılımlar sadece bizim değil, kadim bağlarımızın olduğu ülkelerin de kazanmasına kapı araladı. Karabağ ve Libya bunun en açık örneğidir. Yeni projeler geleceğe daha güvenle bakacağımızın da işaretidir.”

Yön veriyoruz

Stratejist Murat Akan: “Ülkemiz son yıllarda savunma sanayiinde büyük bir gelişme gösterdi. Bu gelişme hiç şüphesiz diplomasi masalarına da yansıdı. Savunma sanayiindeki bu atılımlar ülkemizin küresel ölçekte büyük bir güç olduğunun da göstergesidir. Savunma sanayii dinamik bir sektör. Savunma sanayii statik kalamaz. Ülkemiz de bunun bilincinde. O yüzden sürekli bir değişim, dönüşüm ve gelişim içerisinde. Bu da çağın gerekliliklerini ve geleceği iyi okuduğumuz gösteriyor. Savunma sanayiindeki atılımlar hiç şüphesiz ki ülkemizin hayrınadır.”