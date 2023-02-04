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Medya “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek
Medya

“Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

Türk savunma sanayiinin unutulmaz isimlerinin çabaları "Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları" adlı belgeselle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 11:02:00 -
"Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları" Erbakan'ın hayatını ekrana getirecek

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgeselin yeni bölümünde Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasını kuran Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaşam öyküsü, bu akşam saat 21.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin bağımsız sanayi hamlesini gerçekleştirme idealiyle yola çıkan ve kurduğu Gümüş Motor fabrikasında Türkiye'nin ilk yerli motorunu üreten Erbakan, döneminin şartlarında büyük engellerle karşılaşarak durdurulmaya çalışıldı.

Siyasete atılarak, bağımsız ve güçlü Türkiye için mücadelesini sürdüren Erbakan'ın bu mücadelesi, çarpıcı kesitlerle ekrana taşınacak.

Belgeselde Erbakan'ı tiyatro sanatçısı Murat Anıl Soykök canlandırdı.

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