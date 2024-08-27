Savunma Sanayii’nden Endonezya çıkarması! Yeni dönem resmen başladı! İmza attılar

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk Savunma Sanayii temsilcileri, savunma sanayii alanında stratejik anlaşmalara imza atmak üzere 26 Ağustos günü Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Türk savunma sanayii firmaları, Endonezya’nın Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto’nun katılımı ile önemli anlaşmalara imza atıldı.

Düzenlenen imza töreni kapsamında, ASELSAN, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise; SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzaladı.

“Uluslararası iş birlikleri ile hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz.” ifadesi ile anlaşmayı duyuran ROKETSAN, söz konusu ürünlerin üstün kabiliyetleri ile sahada oyun değiştiren teknolojilerinin dost ve müttefik ülkelerin de gücüne güç katacağını vurguladı. Bunlara ek olarak, insansız su üstü araçları, tank modernizasyonu ve füze sistemlerinin bakımı ile ilgili önemli Mutabakat Zaptları (MoU) da imzalandı.

Endonezya’ya gerçekleştirilen ziyaret ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün, Endonezya’nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Sayın Prabowo Subianto’nun değerli katılımıyla gerçekleştirilen tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması olarak bugün bir dizi imza törenine katılarak, lider savunma sanayii firmalarımızın yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla yaptıkları önemli anlaşmaların bir parçası olduk.

Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayii alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Endonezya’nın savunma sanayii alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Türk savunma sanayii, yenilikçi çözümler üretme kapasitesiyle dünya çapında tanınırken, Endonezya ile bu işbirliğinin gücünü daha da artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

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Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu önemli işbirliğinin Türkiye ve Endonezya’ya hayırlı olmasını diliyor, gelecekte savunma sanayiinde daha büyük ve başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, geleceğin büyük başarılarının habercisidir.”