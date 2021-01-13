Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Türkiye dün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda köstebek var haberi ile sarsıldı..

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındı.

Eski proje müdürü

Gözaltına alınan kişilerden birinin Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, olduğu ortaya çıktı. Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi.