  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 10:03:00 -
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Türkiye dün, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda köstebek var haberi ile sarsıldı..

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi.

Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındı.

Eski proje müdürü

Gözaltına alınan kişilerden birinin Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, olduğu ortaya çıktı. Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi
Dünya

Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi

Müellifi Bediüzzaman Said Nursi olan Risale-i Nur tefsirleri için Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Daha önce Rusça tercümeleri yasaklayan ..
ABD ordusundan muhtıra
Dünya

ABD ordusundan muhtıra

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve kuvvet komutanları, geçen hafta ABD Kongre Binası'nın işgalini kınayan ve ABD ordusuna yüküml..
Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası
Dünya

Bir ülke ayağa kalktı! Bill Gates, Soros ve Rockefeller’a koronavirüs davası

Peru'da bir mahkeme, ABD’li Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini koronavirüsü üretm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay