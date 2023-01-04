Savunma sanayiinde atılım devam ediyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığa son verdiğini ve ihracat rekorlarıyla öne çıkmaya başladığını ifade etti. Bayraktar, “İthalat rakamları 2 milyar doların altına inerken ihracat yüzde 36.9 artışla 4 milyar 395 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Sektör, bu yıl da kendi rekorunu kırmıştır” dedi.

Ürün yelpazesi geniş

2021’de kilogram başına 48.4 dolar olan ihracat değerinin 2022’de 55.9 dolara yükseldiğine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu: “İlerleyen süreçte bu artışın doğrusal değil de üssel (exponential) olması beklenmektedir. Çünkü Türkiye savunma sanayiinde çok çeşitli yerli ve milli ürün yelpazesine sahiptir. Bunun yanı sıra çok miktarda platform üretip ihraç edebilen bir ülke konumundadır. Savunma sanayii sektörümüz de ihraç ettiği ürünlerle her geçen gün daha fazla ülkenin yakın ilgisini üzerine toplamaktadır. Hâlihazırda montaj ve test süreçleri devam eden çok önemli stratejik platformların da bu süreçleri tamamlamalarını, onların da muharebe sahasının oyuncuları olmalarını müteakip ihracatımızın çok daha hızlı bir şekilde artış göstermesi beklenmektedir. Özellikle insansız sistemlere ilişkin ülkemizin dikkati çeken üstünlüğü ve muharebe konseptlerinin bu yönde değişiyor olması savunma sanayimizin vizyon güncelliğini yakaladığını, hatta bazı konularda dünyayı şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.”

Önemli gösterge

Bayraktar, 1 milyar doların üzerindeki insansız hava aracı ihracatının sektörün toplam ihracatının yüzde 24.5’ini oluşturduğunu kaydederek, “Bu da umudumuzu haklı kılan önemli göstergelerden birisi olmaktadır” ifadesini kullandı.