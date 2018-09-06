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Savunma sanayii SAHA EXPO’da buluşuyor

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin yönetim ve sorumluluğunda, 2 yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan SAHA EXPO, 13-15 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda, 31’i yabancı 183 firma yer alacak, ayrıca tedarik makamları ve çeşitli heyetler fuara katılım gösterecek.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:22
Savunma sanayii SAHA EXPO’da buluşuyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye’yi, savunma, havacılık ve uzay alanında, dünyanın en iddialı ülkelerinden biri haline getirmek için SAHA İstanbul çatısı altında çaba gösterdiklerini söyledi. SAHA EXPO’nun da bu çabaların bir parçası olarak hayata geçirildiğini anlatan Bayraktar, şöyle konuştu: “Kritik teknolojiler, bileşenler ve alt sistemlerin geliştirilmesi projelerinde SAHA EXPO kritik bir rol oynayacak. Misyonumuz, yerli ve milli savunma ve havacılık sanayisinin itici gücü olmak. SAHA EXPO’da üyelerimiz, yerli ve yabancı iş ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı bulacak. Burada yeni işbirliklerinin temeli atılacak.”

ASELSAN “EN ÇEKİCİ İŞVEREN” SEÇİLDİ

Universum 2018 Türkiye’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması sonuçlarında ASELSAN ilk sıradaki yerini korudu. Harvard Business Review Türkiye Dergisi’nin eylül sayısında yayınlanan araştırmada ASELSAN, Google, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu. Şirket, bir yıl önce yapılan araştırmada da Mühendislik/IT alanında en çok beğenilen şirket olmuştu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “ASELSAN’da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir” dedi.

“TÜRK KAPLANI” SERİ ÜRETİME HAZIR

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye’de tasarlanan ve geliştirilen orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya’daki kalifikasyon testlerinden başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi. Prototipi ilk kez geçen yılın mayıs ayındaki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen Kaplan MT hakkında bilgi veren FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, “Asıl büyük beklentimiz 2019 ve sonrasında yüksek sayıda ihracat potansiyelini de içeren bir sözleşme imzalamak” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:22
  1. İstanbul
  2. SAHA EXPO 2018
  3. Haluk Bayraktar

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