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Ekonomi Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alacak
Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:40:00 -
Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını; 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Kasım 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyecekler. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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