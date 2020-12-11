Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: TSK'ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı, MELTEM-3 Projesi kapsamında ilk P-72 Deniz Karakol Uçağının düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından yürütülen #MELTEM-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Hizmete giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak." denildi.