Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: Teslimatı yapıldı
ATA Silah tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bombaatarlar güvenlik güçlerine teslim edildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ATA Silah tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bombaatarların güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.
SSB'nin Twitter heabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"MPT-76 Silahına Uyumlu Bombaatar Projesi kapsamında ATA Silah tarafından üretilen bombaatarların güvenlik güçlerimize teslimatları sürüyor."