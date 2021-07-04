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Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: Teslimatı yapıldı

ATA Silah tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bombaatarlar güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 13:17:00 - 2021-07-04 13:17:48

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ATA Silah tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bombaatarların güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

SSB'nin Twitter heabından yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"MPT-76 Silahına Uyumlu Bombaatar Projesi kapsamında ATA Silah tarafından üretilen bombaatarların güvenlik güçlerimize teslimatları sürüyor."

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