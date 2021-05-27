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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi

TUSAŞ, F-16 Blok 30 Yapısal Modernizasyon Projesi kapsamında yeni bir uçağın daha Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:51:00 -
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi

Konuyla ilgili Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan altıncı F-16 Blok-30 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik" ifadelerine yer verildi.

F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının, “F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi” kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından modernize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde yürütülen proje ile Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ve 2016 yılı itibariyle 7.000 uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının modernizasyon faaliyetleri için 2015 yılında sözleşme imzalanmıştır.

Çalışmaların 2016 yılında başladığı proje ile F-16 Blok 30 savaş uçaklarının uçuş ömürleri 4.000 saat arttırılacak ve 8.000 saat olan uçuş ömrü, 12.000 saate yükseltilecektir.

F-16 Blok 30 savaş uçaklarının 25 adedi TUSAŞ ve 10 adedi ise 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından modernize edilecektir.

SavunmaSanayiST

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