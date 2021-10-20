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Ekonomi Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:35:00 -
Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, SSB’de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak. Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00’e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak. Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracak.

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