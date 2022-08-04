Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den SİHA müjdesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Aksungur SİHA ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri Deniz Kuvetleri’nin gücüne güç kata Aksungur SİHA teslimatları devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Deniz Kuvvetleri’ne bir Aksungur SİHA daha teslim edildiğini duyurdu.
Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak #AKSUNGUR SİHA’dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır! Hayırlı olsun” dedi.