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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den teknopark ve TEC'e ziyaret

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kurtköy'de faaliyet gösteren Teknopark İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında yer alan Türk Motor Bakım Merkezi'nde (TEC) incelemelerde bulundu

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:18
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den teknopark ve TEC'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul ile Türk Motor Bakım Merkezi'ni (TEC) ziyaret etti.

Demir, Kurtköy'deki Teknopark İstanbul'u ziyaretinde burada yer alan şirketlerde incelemelerde bulundu. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun eşlik ettiği Demir, ziyaret sırasında Teknopark İstanbul ve şirketler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanında yer alan Türk Motor Bakım Merkezi'ne (Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi-Turkish Engine Center) uğrayan Demir, burada da incelemelerde bulundu. Merkez yetkilileri, ziyaret esnasında Başkan Demir'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:18
  1. Savunma Sanayii Başkanı
  2. Teknopark İstanbul

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