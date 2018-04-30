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Savunma sanayide dev adım

Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsisi yapılan Dikmen Savunma Sanayi AŞ temel atmaya hazırlanıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
Savunma sanayide dev adım

Dikmen Savunma Sanayi AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, firmaya, 8 Kasım 2017'de imzalanan sözleşme ile Silah İhtisas OSB'de 13 bin metrekarelik arsa tahsis edildiği anımsatıldı.

Şirketin, 100 milyon liralık yatırımla Kırıkkale'ye savunma sanayisi alanındaki projelerle katkı sağlamak için var gücüyle çalışacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen süre zarfında mimari çizimlerimizin tamamlanması aşamasının sonunda 27 Nisan 2018 tarihinde Kırıkkale Silah OSB'de hafriyat çalışmalarına başladık. 15 gün içerisinde fabrikamızın temelini atacağız, kısa zamanda fabrika blokları yükselmeye başlayacaktır. Öncelikle bu yatırıma vesile olan Valimize, Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkür eder, Kırıkkale'ye hayırlı olmasını dileriz."

20 MİLYON LİRA HARCANDI

Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönüm arazi üzerine kurulacak OSB'de yürütülen çalışmalara yaklaşık 20 milyon lira harcandı. Yatırım teşviklerinde 4. bölgede yer alan Kırıkkale'de, Silah İhtisas OSB'de yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşvikinden yararlanabilecek.

Silah İhtisas OSB'de kurulacak tesislerde her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbünler, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlarla bunlara ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
  1. Kırıkkale
  2. Savunma sanayii
  3. Dikmen Savunma Sanayi AŞ

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