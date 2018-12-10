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Savunma sanayicileri bu zirvede buluşuyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Küresel Güç Türkiye ve Vizyoner Genç konseptleri ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:54
Savunma sanayicileri bu zirvede buluşuyor

Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralık tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Küresel Güç Türkiye ve Vizyoner Genç konseptleri ile Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenci-sanayici buluşması

Üst düzey sektör temsilcilerini, kamu yetkililerini ve binlerce üniversite öğrencisini bir araya getirecek zirvede; sektörün ihtiyaçları, yeni projeler ve insan kaynağı gibi konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar ve alanında uzman üst düzey konuşmacılar zirvede konuşmaları ile yer alacak. Zirvede, Türkiye’nin savunma sanayisinin; ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerli üretim üzerine içerikler ziyaretçilerle paylaşılacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:54
  1. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
  2. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı
  4. Küresel Güç Türkiye
  5. Vizyoner Genç
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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