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Savunma sanayi için dev adım! Bayburt’ta yapılacak

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde yüz yerli ve milli yatırımla balistik zırh üretimi yapılacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:19
Savunma sanayi için dev adım! Bayburt’ta yapılacak

Türkiye’nin savunma konusunda dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklardan karşılamak üzere başlattığı hamlelere Bayburt da yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile üretilecek balistik zırhla katkı sağlayacak. Bayburt Balistik ve Savunma adlı firma tarafından üretimi gerçekleştirilecek ürün için Bayburt OSB’de parsel tahsisi için mutabakat sağlandı.

Konuyla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret eden firma temsilcileri Levent Ayaz ve Hamit Yeşil proje hakkında bilgiler verdi. AR-GE çalışmaları tamamlanan yatırıma ilişkin projenin yüzde yüz yerli ve milli olması bakımından son derece önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, çalışmalara gereken desteği vereceklerini ifade etti. Vali Pehlivan bahse konu yatırım için yer tahsisinin gerçekleştirileceğini ve süreçle ilgili çalışmaların özenle takip edileceğini bildirdi.

Vali Pehlivan ziyaretleri vesilesiyle Ayaz ve Yeşil’e teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Firma temsilcileri Levent Ayaz ile Hamit Yeşil ise bu yatırım sürecine gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı destekler dolayısıyla Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:19
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