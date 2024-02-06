Savunma sanayi fuarına damga vurdu! Suudi ve Türkler arasında yeni işbirliği

Türk Savunma Sanayii, 04-08 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show (WDS) Fuarı’na 63 (altmış üç) savunma sanayii firması ile katılım sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılımı ile gerçekleşen fuar, savunma endüstrisinin kara, deniz ve hava savunma sektörlerindeki en son teknolojilerini içeriyor.

Bu bağlamda Türk firmalar, farklı çözüm ürünlerini ve işbirliklerini de sergiliyor. World Defense Show 2024’te Suudi Arabistan merkezli INTRA, SAMOON-00 MALE İHA’sıyla Salon 2’deki P3 standında yer aldı. Bahse konu İHA ile birlikte CTech tarafından geliştirilen SkyARX terminali de yer aldı.

Intra Defense ve Ctech’ten mutabakat zaptı

Suudi Arabistan merkezli Intra Defense Technologies ve CTech, insansız hava araçları için haberleşme sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı. Bahse konu imza töreni geçtiğimiz yıl 16.sı düzenlenen IDEF’23 Fuarı’nda düzenlenmişti.

Gelişmeyi resmi LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Intra Defense Technologies, “‏Intra Defense Technologies, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda CTech ile çeşitli kategorilerdeki Intra sistemlerinde insansız hava araçlarına yönelik haberleşme ve uydular alanındaki entegrasyon sistemlerinin yerlileştirilmesi için bir mutabakat zaptı imzaladı.” ifadelerini kullanmıştı.

CTech SkyARX Ku-18

Terminal, hareket halindeyken IP iletişimi sağlayan, hafif, 18″ (45.72cm) antenli, eksiksiz bir hava terminalidir. Bu Ku bant terminal sayesinde sivil ve resmi kurum kullanıcıları, uçuş sırasında canlı, tam hareketli yüksek çözünürlüklü video gönderebilir, güvenli veri iletişimi yapabilir ve görev kritik iletişimleri gerçekleştirebilirler. Entegre teknolojiler ve sağlam dalga biçimi ile güçlendirilen bu terminal 20 Mbps’ye kadar veri hızları sağlar. Geniş bant hava SOTM artık yerli ve milli.

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Özellikler

45.7cm Anten

Besleme: AKB tarafından sağlanır

Çalışma sıcaklığı: -40 ºC – +55 ºC

Depolama sıcaklığı: -55 ºC – +70 ºC

Ağırlık: AKB dahil 16 kg

MIL-STD-810G/MIL-STD- 461E

CTech Hava Modemi

Besleme <70 W @ 28VDC

Çalışma sıcaklığı: -40 ºC – +55 ºC

Depolama sıcaklığı: -55 ºC – +70 ºC

Ağırlık: 5 Kg

Boyutlar: 312x261x133mm

MIL-STD-810G/MIL-STD- 461E/MIL-STD-704

Anten Kontrol Birimi

Besleme: <300W @ 28VDC

Çalışma sıcaklığı: -40 ºC – +55 ºC

Depolama sıcaklığı: -55 ºC – +70 ºC

MIL-STD-810G/MIL-STD- 461E

Çalışma Frekansı

Gönderme: 13.75 to 14.50 GHz

Alma: 10.95 to 12.75 GHz

Aktarım Hızları

Gönderme: 10 Mbps’e kadar

Alma bağlantısı: 20 Mbps’e kadar

Kaynak: defenceturk.net