Savunma Bakanı Yaşar Güler’den provokasyonlara ilişkin önemli açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kayseri'de Suriyeli bir kişinin, Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları sonrası çıkan olaylarla ilgili, "Sığınmacı konusu dikkatle izleniyor. Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimlerin dikkatle izlendiğini belirtti. Güler, "Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır," dedi. Yaşar Güler yaptığı açıklamalarda;

“Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.” ifadelerini kullandı.

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