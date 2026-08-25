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Gündem Şavşat'ta köy yandı: 4 hane kül oldu
Gündem

Şavşat'ta köy yandı: 4 hane kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Şavşat'ta köy yandı: 4 hane kül oldu

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında 4 hane yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında 2 ev içerisinde bulunan Zakir Akaltun, Hicret Akaltun, Süleyman Akaltun ve Mehmet Akaltun’a ait 4 hanenin yaşam alanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasarın tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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